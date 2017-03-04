23:19 4 марта | ФУТБОЛ — Англия

Адам Лаллана: "Игрокам "Ливерпуля" до сих пор есть чему учиться"

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Полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана после победы над "Арсеналом" (3:1) в домашнем матче 27-го тура чемпионата Англии подчеркнул, что команда отлично действовала в первом тайме. При этом, по словам англичанина, игрокам "красных" по-прежнему есть чему учиться.

– К перерыву мы вели в счете 2:0 и были довольны своей игрой, – приводит BBC слова Лалланы. – Но второй тайм показал, что нельзя ничего воспринимать как должное. Когда "Арсенал" отыграл один мяч, нам пришлось обороняться. В "Ливерпуле" по-прежнему молодые игроки, мы до сих чувствуем, что нужно учиться. Конечно, мы разочарованы тем, как нестабилен "Ливерпуль" был с Рождества, но в наших силах исправить ситуацию.

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Материалы REN-TV

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