Абрамович купил пентхаус в Лондоне за 40 миллионов долларов

Российский владелец "Челси" Роман Абрамович приобрел пентхаус в Лондоне за 30 миллионов фунтов стерлингов (почти 40 миллионов долларов. - Прим. "СЭ"), несмотря на проблемы с британской визой, информирует газета The Times.

По данным издания, пентхаус площадью примерно 560 квадратных метров расположен около домашнего стадиона "Челси" "Стэмфорд Бридж".

Ранее сообщалось, что у Абрамовича возникли проблемы с продлением британской визы. Бизнесмен получил гражданство Израиля, которое дает ему право до полугода находиться на территории Великобритании.

Сегодня, 13 июля, "Челси" официально объявил об уходе Антонио Конте с поста главного тренера команды.