Жозе Моуринью: "Ювентус – кандидат на победу в Лиге чемпионов"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в преддверии 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ювентуса" высоко отозвался о сопернике.

– "Ювентус" – кандидат на победу в Лиге чемпионов, – приводит слова Моуринью Твиттер "Старой синьоры". – Они выиграли семь титулов подряд в Италии и показывали неплохую игру в еврокубках. Роналду? Помимо него у команды много крутых игроков, например, Леонардо Бонуччи, Эмре Джан и другие. Предыдущий матч против "Челси" заставил нас разозлиться, мы постараемся использовать этот гнев против "Ювентуса".

"МЮ" занимает второе место в группе H Лиги чемпионов. Команда победила "Янг Бойз" (3:0) и сыграла вничью с "Валенсией" (0:0). Матч против "Ювентуса" пройдет во вторник в 22.00 (мск) на стадионе "Олд Траффорд".