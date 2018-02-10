03:50 | Футбол — Лига чемпионов

Унаи Эмери: "Пока о составе на матч с "Реалом" я не думаю"

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Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери сообщил, что пока не думает о составе на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала". Встреча состоится 14 февраля в Мадриде.

- Сейчас я думаю только о предстоящем матче с "Тулузой". Нам предстоят две совершенно разные, но при этом очень важные игры, - цитирует AS Эмери. - В этом сезоне мы проиграли "Страсбургу" перед другой ответственной встречей. В субботу на поле должна выйти команда, которая будет готова играть на победу.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Матч достойный финала. Игрочишки у тренеришки подобрались неплохие. Но Реалу терять нечего, в Испании уже всё понятно. Каталашки лилипутные её снова захватили.

06:45

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