Унаи Эмери: "Пока о составе на матч с "Реалом" я не думаю"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери сообщил, что пока не думает о составе на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала". Встреча состоится 14 февраля в Мадриде.

- Сейчас я думаю только о предстоящем матче с "Тулузой". Нам предстоят две совершенно разные, но при этом очень важные игры, - цитирует AS Эмери. - В этом сезоне мы проиграли "Страсбургу" перед другой ответственной встречей. В субботу на поле должна выйти команда, которая будет готова играть на победу.