Роналду признан игроком недели в Лиге чемпионов

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА. В матче 5-го тура группового турнира против АПОЭЛ (6:0) португалец оформил дубль, а также отдал результативную передачу. За форварда проголосовали 43 процента человек.
Второе место занял нападающий "ПСЖ" Неймар – 28 процентов голосов, третью позицию поделили форвард "Баварии" Роберт Левандовски и нападающий "Челси" Эден Азар – по 8 процентов.
После них следуют Тимо Вернер ("Лейпциг") – 5 процентов, Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Лоренцо Инсинье ("Наполи") – 3 и Янник Феррейра-Карраско ("Атлетико") – 1.
⚽️⭐️Player of the Week ⭐️⚽️– ★ #TeamOfTheYear ★ (@ChampionsLeague) 24 ноября 2017 г.
🥇 @Cristiano Ronaldo (43%)#UCL @UniCredit_PR pic.twitter.com/0AYgNejiy7
- Реал (Футбол)
- Неймар Сантос
- Челси
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- Атлетико
- Бавария
- Наполи
- Криштиану Роналду
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- УЕФА
- Эден Азар
- Роберт Левандовски
- Лейпциг (футбол)
- АПОЭЛ
- Лоренцо Инсинье
- Харри Кейн
- Янник Феррейра-Карраско
- Тимо Вернер
oleg.bob
1-е и 2-е место- по делу, ну а 3-м должен быть Виллиан.
15:19
titan2313
Голосуют, также как у нас. Не по игре, а по личным симпатиям!
14:41