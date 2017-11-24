14:23 | Футбол — Лига чемпионов

Роналду признан игроком недели в Лиге чемпионов

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Нападающий "Реала" Криштиану Роналду признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА. В матче 5-го тура группового турнира против АПОЭЛ (6:0) португалец оформил дубль, а также отдал результативную передачу. За форварда проголосовали 43 процента человек.

Второе место занял нападающий "ПСЖ" Неймар – 28 процентов голосов, третью позицию поделили форвард "Баварии" Роберт Левандовски и нападающий "Челси" Эден Азар – по 8 процентов.

После них следуют Тимо Вернер ("Лейпциг") – 5 процентов, Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Лоренцо Инсинье ("Наполи") – 3 и Янник Феррейра-Карраско ("Атлетико") – 1.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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oleg.bob

1-е и 2-е место- по делу, ну а 3-м должен быть Виллиан.

15:19

titan2313

Голосуют, также как у нас. Не по игре, а по личным симпатиям!

14:41