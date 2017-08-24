Ролан Гусев: "ЦСКА сделал то, что и должен был"

Трехкратный чемпион России в составе ЦСКА Ролан Гусев отметил, что не ждал от армейцев другого результата, кроме выхода в групповой турнир Лиги чемпионов. ЦСКА в среду в Москве в ответном матче победил "Янг Бойз" (2:0) и по сумме двух игр пробился в групповой турнир. Голами отметились Георгий Щенников и Алан Дзагоев. Красно-синие в пятый раз подряд выступят в Лиге чемпионов.

- Молодцы ребята, сделали то, что должны были, – вышли в группу, другого и не ждал. Все этого ждали, хотели, и игрокам можно поаплодировать, - цитирует "Р-Спорт" Гусева. - Что касается соперника, то нельзя говорить, что он был не самым сильным. Они до этого обыграли киевское "Динамо". Это непростой соперник. Я не думаю, что команде было легко.

Тактика немного поменялась, Щенников теперь играет ближе к атаке, и от него требуется, чтобы он в атакующих действиях участвовал – вот он и забивает.