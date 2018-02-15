00:37 | Футбол — Лига чемпионов

"Реал" одержал волевую победу над "ПСЖ"

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"Реал" на своем поле переиграл "ПСЖ" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1). Полузащитник парижан Адриен Рабьо на 33-й минуте встречи открыл счет, но уже под занавес тайма португалец Криштиану Роналду сравнял счет, забив свой 100-й гол за мадридцев в главном еврокубковом турнире. Во второй половине встречи португальский нападающий оформил дубль, а также голом отметился бразильский защитник Марселу.

Ответная встреча состоится в Париже 6 марта.

Лига чемпионов

1/8 финала

Первый матч

"Реал" (Испания) - "ПСЖ" (Франция) - 3:1 (1:1)

Голы: Рабьо, 33 (0:1). Роналду, 45 - с пенальти (1:1). Роналду, 83 (2:1). Марселу, 86 (3:1).

"Реал": Навас, Начо, Варан, Серхио Рамос, Марселу, Модрич, Кроос, Каземиру (Васкес, 79), Иско (Асенсио, 79), Бензема (Бэйл, 68), Криштиану Роналду.

"ПСЖ": Ареола, Дани Алвес, Кимпембе, Маркиньюс, Берчиче, Верратти, Ло Сельсо (Дракслер, 84), Рабьо, Мбаппе, Кавани (Менье, 66), Неймар.

Предупреждения: Неймар, 15. Ло Сельсо, 25. Иско, 33. Рабьо, 64. Начо, 78. Менье, 90. 

Судья: Рокки.

14 февраля. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".

Реал - ПСЖ

Арбитр правильно назначил пенальти в пользу "Реала" //
Роналду – первый игрок, забивший 100 голов за один клуб в Лиге чемпионов //
Модрич обманул арбитра

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Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2017-2018/playoff/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (20)
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bvp

Поэтому и не вводят в УЕФА VAR, чтобы также судейками результат делать. Тут смешной пенальти, там руки нет. Тоже самое, что и в прошлом году.

08:47

Pablo_75

А пожалуй, действительно, Реал единственная команда, которая по-настоящему "давит". Огромную роль у них играет атлетизм, мощнейший прессинг, "продавливание" при стандартах, ну и зачастую грубость на грани фола. Сейчас как раз много по-настоящему "играющих с мячом" команд - Барса, ПСЖ, Сити, Бавария,те же Ливерпуль с Тоттенхэмом, которые рвутся в элиту. И вот болею за них за всех против мадридского бастиона зла)))

01:30

LVA1

redgy, было примерно 50/50, щас 70/30.

01:28

redgy

Теперь в этой паре 50/50. Интрига!!!

01:25

Molochnik1972

Pablo_75 На самом деле ПСЖ должен проходить Реал, даже после 1:3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Должен но не пройдет, Реал построит автобус + комфортно на контратках поиграет

01:12

LVA1

Pablo_75, с какого ракурса? У Роналду задача не финтить, а забивать. Ну Неймар финтил-финтил и не забил. Роналду же забил 2. Прощай ЗМ Неймара опять.

01:06

Очень плохой мальчик

Прекрасно.Выскочек с тренеришкой поставили на место.

01:04

Pablo_75

LVA1 _____ Рука точно не прижата.

01:00

Pablo_75

Ну и Роналду - весь матч вообще ни о чём, по технике и по созданию комбинаций Неймару в подмётки не годится, а удары его залетают. Они там с чёртом, что ли, побратались?

00:59

LVA1

Pablo_75 У ПСЖ моментов было даже больше. Реалу повезло - им дали пеналь, а ПСЖ нет, ну и в конце какой-то сюр, каждый тычок в ворота залетает. На самом деле ПСЖ должен проходить Реал, даже после 1:3.////////////// Ударов в створ у Реала в 2 раза больше, угловых больше, ударов больше, владение примерно одинаково. Пенальти на Кроосе был четкий. У Рамоса же спорно - рука прижата была. Все по-честному. Замены у Зидана сыграли. Комфортный счет. На выезде 1 точно забьем.

00:59

Pablo_75

Molochnik1972 ПСЖ играл в футбол, но както легковесно, не давил - явно отсутствие практики, а Реал не играл, просто превозмогал _______________ У ПСЖ моментов было даже больше. Реалу повезло - им дали пеналь, а ПСЖ нет, ну и в конце какой-то сюр, каждый тычок в ворота залетает. На самом деле ПСЖ должен проходить Реал, даже после 1:3.

00:57

Kanidzha

Реал это Реал!

00:55

Molochnik1972

ПСЖ играл в футбол, но както легковесно, не давил - явно отсутствие практики, а Реал не играл, просто превозмогал

00:49

oleg.bob

Эй вы, уроды, которые не включили Роналду в символическую сборную 2-х команд?! Ну и где ваши драные Неймар, Кавани и Мбаппе?

00:49

Denissimo

zamzam85 точно, калеки просто ТИ не выписали, так бы победили

00:47

Спартач и че?

Ну во нормальный футбик а не вшивая олимпиада.

00:44

zamzam85

судейство отвратительное, реал должен был еще 3-4 минимум желтых получать за грубость и симуляции Кросса и Модрича

00:43

Pablo_75

Абсолютно не по игре, ну и судейке спасибо - спорный пенальти в ворота ПСЖ дал, а за попадание в руку мяча, летящего в ворота - не дал. Ну, я думаю, ПСЖ вполне по силам раскатать Реал дома.

00:42

zamzam85

уму не постижимо, как можно проиграть такой матч калеки в белых футболках и главарь рикошетнопенальтный везет так везет, этих петушков только Барселона не чувствует.

00:41

shpasic

опять тренеришка подтвердил свой класс))

00:39

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