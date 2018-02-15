"Реал" одержал волевую победу над "ПСЖ"

"Реал" на своем поле переиграл "ПСЖ" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1). Полузащитник парижан Адриен Рабьо на 33-й минуте встречи открыл счет, но уже под занавес тайма португалец Криштиану Роналду сравнял счет, забив свой 100-й гол за мадридцев в главном еврокубковом турнире. Во второй половине встречи португальский нападающий оформил дубль, а также голом отметился бразильский защитник Марселу.

Ответная встреча состоится в Париже 6 марта.

Лига чемпионов

1/8 финала

Первый матч

"Реал" (Испания) - "ПСЖ" (Франция) - 3:1 (1:1)

Голы: Рабьо, 33 (0:1). Роналду, 45 - с пенальти (1:1). Роналду, 83 (2:1). Марселу, 86 (3:1).

"Реал": Навас, Начо, Варан, Серхио Рамос, Марселу, Модрич, Кроос, Каземиру (Васкес, 79), Иско (Асенсио, 79), Бензема (Бэйл, 68), Криштиану Роналду.

"ПСЖ": Ареола, Дани Алвес, Кимпембе, Маркиньюс, Берчиче, Верратти, Ло Сельсо (Дракслер, 84), Рабьо, Мбаппе, Кавани (Менье, 66), Неймар.

Предупреждения: Неймар, 15. Ло Сельсо, 25. Иско, 33. Рабьо, 64. Начо, 78. Менье, 90.

Судья: Рокки.

14 февраля. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".

Арбитр правильно назначил пенальти в пользу "Реала" //

Роналду – первый игрок, забивший 100 голов за один клуб в Лиге чемпионов //

Модрич обманул арбитра