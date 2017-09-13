Промес и Луиз Адриану - в атаке "Спартака" на матч с "Марибором"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера огласил стартовый состав команды на матч группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора". В атаке красно-белых с первых минут сыграют Квинси Промес и Луиз Адриану.
"Марибор": Ханданович - Милец, Шулер, Райчевич, Вилер - Каба, Врховец - Байде, Ахмеди, Бохар - Таварес.
Запасные: Обрадович, Пихлер, Ходжич, Дервишевич, Мешанович, Палчич, Крамарич.
"Спартак": Ребров – Ещенко, Боккетти, Кутепов, Джикия, Комбаров – Пашалич, Фернанду, Глушаков – Луиз Адриану, Промес.
Запасные: Селихов, Петкович, Самедов, Щербаков, Мельгарехо, Попов, Педро Роша.
demetrio1977
Для наших иногда и десять "защей" мало. Так что норм. Массимо знает что делает.
20:48
Mad Butcher
Вперед, Спартак Дави врага
20:47
warning_CSKA_is_here
Перешли на игру в пять защей в итоге?
20:46