Промес и Луиз Адриану - в атаке "Спартака" на матч с "Марибором"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера огласил стартовый состав команды на матч группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора". В атаке красно-белых с первых минут сыграют Квинси Промес и Луиз Адриану.

"Марибор": Ханданович - Милец, Шулер, Райчевич, Вилер - Каба, Врховец - Байде, Ахмеди, Бохар - Таварес.

Запасные: Обрадович, Пихлер, Ходжич, Дервишевич, Мешанович, Палчич, Крамарич.

"Спартак": Ребров – Ещенко, Боккетти, Кутепов, Джикия, Комбаров – Пашалич, Фернанду, Глушаков – Луиз Адриану, Промес.

Запасные: Селихов, Петкович, Самедов, Щербаков, Мельгарехо, Попов, Педро Роша.

Трансляция матча "Марибор" – "Спартак"