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20:40 | Футбол — Лига чемпионов

Промес и Луиз Адриану - в атаке "Спартака" на матч с "Марибором"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера огласил стартовый состав команды на матч группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора". В атаке красно-белых с первых минут сыграют Квинси Промес и Луиз Адриану.

"Марибор": Ханданович - Милец, Шулер, Райчевич, Вилер - Каба, Врховец - Байде, Ахмеди, Бохар - Таварес.

Запасные: Обрадович, Пихлер, Ходжич, Дервишевич, Мешанович, Палчич, Крамарич.

"Спартак": Ребров – Ещенко, Боккетти, Кутепов, Джикия, Комбаров – Пашалич, Фернанду, Глушаков – Луиз Адриану, Промес.

Запасные: Селихов, Петкович, Самедов, Щербаков, Мельгарехо, Попов, Педро Роша.

Трансляция матча "Марибор" – "Спартак"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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demetrio1977

Для наших иногда и десять "защей" мало. Так что норм. Массимо знает что делает.

20:48

Mad Butcher

Вперед, Спартак Дави врага

20:47

warning_CSKA_is_here

Перешли на игру в пять защей в итоге?

20:46