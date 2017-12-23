Почему арбитр не засчитал гол "Барселоны"?

На 63-й минуте матча 17-го тура чемпионата Испании "Реал" – "Барселона" арбитр Хосе Мария Санчес Мартинес не засчитал гол гостей и назначил 11-метровый удар, хотя мяч залетел в сетку ворот "сливочных". Судя по всему, рефери, увидев, что Карвахаль умышленно сыграл рукой, дал свисток и остановил игру еще до того, как мяч пересек линию ворот. Вместо того, чтобы зафиксировать гол, судья наказал "Реал" пенальти и удалил нарушителя за лишение соперника явной возможности забить гол. (Александр БОБРОВ)