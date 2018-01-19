Матч "Краснодар" – "Реал" соберет аншлаг. Невероятные темпы продаж

По информации "СЭ", по стоянию на вечер пятницы на стыковую встречу Юношеской лиги УЕФА "Краснодар" – "Реал", которая состоится 7 февраля, продано уже около 21 тысячи билетов. Динамика продаж свидетельствует: игра соберет полные трибуны (вместимость арены "быков" составляет 34 197 зрителей). Напомним, что любой билет на этот матч стоит 100 рублей. (Екатерина ПОТАПОВА)
shpasic
если и дальше будет полный стадион собираться по 100 рублей за билет, так они скоро из-под ФФП выйдут! не то что Баклан-Арена, где по 50 тысяч по бесплатным билетам приходит!))
17:36
баламошка
Галицкий красавчик. Недаром квас у него в магазе покупаю. Он на эти деньги стадион и отгрохал, наверно)
17:33