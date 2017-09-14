Харри Кейн: "Тоттенхэм" в прошлом сезоне провально играл дома в Лиге чемпионов"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн рад победе над дортмундской "Боруссией" (3:1) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. По его словам, в этом сезоне команда демонстрирует более зрелый футбол.

– "Тоттенхэм" одержал важную победу. Нужно извлекать пользу из таких встреч на "Уэмбли", потому что в прошлом сезоне в Лиге чемпионов мы провально играли дома, – приводит BBC слова Кейна. – Но на этот раз мы выглядели более опытной командой. В этом турнире нужно действовать умно. Нельзя постоянно прессинговать. Мы воспользовались контратаками и пространством, которое "Боруссия" оставляла сзади.