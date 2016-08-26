Флорентино Перес: "Зидан идеально подходит "Реалу"

Президент "Реала" Флорентино Перес отметил, что клуб ставит перед собой самые высокие цели на предстоящий сезон. Руководитель подчеркнул, что мадридцы постараются выиграть Лигу чемпионов во второй раз подряд.

– Мы всегда ставим перед собой цель выиграть все турниры, – приводит официальный сайт УЕФА слова Переса. – Именно это и должен делать "Реал". В этом году состав у нас стал сильнее, также у нас есть Зинедин Зидан, который идеально подходит команде. Для него все просто. Он знает, что мы должны выиграть Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Испании.