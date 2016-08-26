05:22 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Флорентино Перес: "Зидан идеально подходит "Реалу"

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Президент "Реала" Флорентино Перес отметил, что клуб ставит перед собой самые высокие цели на предстоящий сезон. Руководитель подчеркнул, что мадридцы постараются выиграть Лигу чемпионов во второй раз подряд.

– Мы всегда ставим перед собой цель выиграть все турниры, – приводит официальный сайт УЕФА слова Переса. – Именно это и должен делать "Реал". В этом году состав у нас стал сильнее, также у нас есть Зинедин Зидан, который идеально подходит команде. Для него все просто. Он знает, что мы должны выиграть Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Испании.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Delavar-80

Чего-то не уловил... а состав то за счет кого стал сильнее?? тех, что вернули из аренды?)

09:12

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