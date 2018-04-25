Джеррард назвал Салаха лучшим игроком мира на данный момент

Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард остался впечатлен игрой нападающего "красных" Мохамеда Салаха в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ромы" (5:2). Египетский форвард во встрече с итальянским клубом оформил дубль и отдал две голевые передачи.

- Он показывает лучший футбол в своей карьере, - сказал Джеррард в эфире BT Sport. - Безусловно, его трудно сравнивать с Криштиану Роналду и Лионелем Месси, они уже давно стали главными законодателями мод в мире футболе. Но сейчас именно Салах - лучший игрок мира... Я в этом нисколько не сомневаюсь.

В 47 матчах сезона-2017/18 на клубном уровне Салах принял участие в 47 матчах, забив забив 43 мяча и сделав 15 голевых передач. В понедельник, 23 апреля, он был признан лучшим игроком по версии Ассоциации футболистов-профессионалов Англии (PFA) в этом году.

Царь Салах. "Ливерпуль" разбил "Рому" // Египетская сила Салаха и камбэк "Ромы" //

Подмигнувший труп. "Рома" еще не проиграла "Ливерпулю" //

"Салах бросил вызов Месси и Роналду". Обзор европейских СМИ