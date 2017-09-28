Джанлуиджи Буффон: "Ювентус" нуждается в голах Игуаина"

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Олимпиакоса" (2:0) отметил, что команда нуждается в голах Гонсало Игуаина. Также итальянец признался, что в игре с греками для победы пришлось сделать больше обычного.

- Игра закончилось и все отмечают Массимилиано Аллегри, клуб, президента и так далее, - приводит Mediaset Premium слова Буффона. - Но нет, надо отметить Игуаина. Он должен был дать свой ответ критикам на поле и он это сделал. Мы очень нуждаемся в нем и его голах. Сегодня мы должны были сделать больше обычного, чтобы добиться результата. Если вы выходите в финал, то до этого прошли 12 матчей. Это дает уверенность в конечной цели. Вот поэтому нам было очень важно победить сегодня.

Трансляция матча "Ювентус" - "Олимпиакос"