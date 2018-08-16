Дмитрий Свищев – о заявлении министра Украины: "Дилетантам не место в спорте"

Глава комитета по спорту Госдумы РФ Дмитрий Свищев заявил, что возмущен высказыванием министра спорта Украины Игоря Жданова. Жданов призвал поблагодарить футболиста греческого клуба ПАОК Евгения Хачериди за то, что тот продемонстрировал щитки с изображением украинского флага после завершения ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги Чемпионов "Спартак" - ПАОК (0:0, общий счет – 2:3).

- Официальное лицо, занимающее такой высокий пост, не может заниматься демагогией и болтологией. Министр спорта, наоборот, должен настраивать подчиненных на спортивное поведение. Он должен обучать их аполитичности, - сказал Свищев. - Безусловно, спортсмен имеет право на любые политические взгляды, как и любой человек, но если он выступает в составе команды, то обязан четко соблюдать установленные правила и не демонстрировать эти взгляды.

Футболист Хачериди же позволил себе популистскую выходку. Прекрасно известно, что за безопасность отвечает принимающая сторона, в данном случае это был московский "Спартак". Поступок Хачериди - настоящая провокация. Чего он хотел добиться? Чтобы его кто-то ударил?

Для меня заявление Жданова – безобразие. Как говорили в детстве: "Набрали дилетантов по объявлению". Если он не знает международных правил и правил этикета, то пусть сидит и молча занимается тем, чем должен – спортом.

Ранее стало известно, что УЕФА не будет открывать дело против Евгения Хачериди. (Иван ТОРОПЦЕВ)