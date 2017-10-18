Андрей Ещенко: "Если бы Комбаров не спас "Спартак" - все было бы по-другому..."

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко после матча группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" (5:1) отметил, что команда реализовала все свои моменты в контратаках. Футболист подчеркнул, что сэйв Дмитрия Комбарова стал ключевым эпизодом встречи.
– Что это было?
– Мы использовали свои моменты и забили, поэтому так получилось.
– Почему "Севилья" не сумела оказать сопротивление "Спартаку"?
– Она атаковала, создавала опасные моменты, подходы. Просто мы реализовали свои моменты в контратаках.
– Ребята не раз спасали вратаря, что Джикия, что Комбаров...
– Это, наверное, и переломило. Если бы они не спасали, все было бы по-другому.
– Переломным моментом стало именно спасение Комбарова?
– Не только. Например, когда Селихов спас, после классного удара при счете 1:1.
– Говорят, что во время того, как "Севилья" забивала свой мяч, игрок оперся о спину Глушакова. Был фол или нет?
– Я сейчас не могу сказать. Нужно посмотреть этот момент. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Трансляция матча "Спартак" – "Севилья"
Комбаров спасает "Спартак"! #СпартакСевилья pic.twitter.com/IwufGgXOY5– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 17 октября 2017 г.
DennyT34
"Чудо на льду"!!!!!!
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