Андрей Ещенко: "Если бы Комбаров не спас "Спартак" - все было бы по-другому..."

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко после матча группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" (5:1) отметил, что команда реализовала все свои моменты в контратаках. Футболист подчеркнул, что сэйв Дмитрия Комбарова стал ключевым эпизодом встречи.

– Что это было?

– Мы использовали свои моменты и забили, поэтому так получилось.

– Почему "Севилья" не сумела оказать сопротивление "Спартаку"?

– Она атаковала, создавала опасные моменты, подходы. Просто мы реализовали свои моменты в контратаках.

– Ребята не раз спасали вратаря, что Джикия, что Комбаров...

– Это, наверное, и переломило. Если бы они не спасали, все было бы по-другому.

– Переломным моментом стало именно спасение Комбарова?

– Не только. Например, когда Селихов спас, после классного удара при счете 1:1.

– Говорят, что во время того, как "Севилья" забивала свой мяч, игрок оперся о спину Глушакова. Был фол или нет?

– Я сейчас не могу сказать. Нужно посмотреть этот момент. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча "Спартак" – "Севилья"