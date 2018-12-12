09:58 | Футбол — Лига чемпионов

"Алиссон - легенда". Фабинью - о матче с "Наполи"

Обсудить
2

Полузащитник "Ливерпуля" Фабинью после победы над "Наполи" (1:0) в Лиге чемпионов назвал голкипера команды Алиссона легендой. В концовке игры вратарь отразил опасный удар Аркадиуша Милика.

- Легенда. Мы идем дальше, - написал бразилец в Твиттере, разместив фотографию с Алиссоном.

 

Все о Лиге чемпионов – здесь.

Ливерпуль - Наполи

 

Опрос

Как завершится матч "Реал" - ЦСКА?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/champions-league/

Обсудить
2
Загрузка...
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 6-й тур. "Реал" - ЦСКА, "Шальке" - "Локо" и другие матчи
Материалы других СМИ
Загрузка...