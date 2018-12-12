"Алиссон - легенда". Фабинью - о матче с "Наполи"

Полузащитник "Ливерпуля" Фабинью после победы над "Наполи" (1:0) в Лиге чемпионов назвал голкипера команды Алиссона легендой. В концовке игры вратарь отразил опасный удар Аркадиуша Милика.

- Легенда. Мы идем дальше, - написал бразилец в Твиттере, разместив фотографию с Алиссоном.

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