Александр Самедов: "Со мной ничего серьезного. Просто спазм"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (2:2) отметил, что у него нет серьезной травмы. Игрок был заменен на третьей минуте компенсированного времени на Педро Рошу.

- Со мной ничего серьезного, - заявил Самедов. - Просто спазм. Через какое-то время картина станет более ясной. Результатом удовлетворены. По тому, как складывался матч, нормальный итог.

- На 63-й минуте у вас уже начало сводить ноги...

- Да, свело в первый раз, но сразу отпустило. Ребята подбежали, помогли потянуть. Мы провели ведь немало матчей за этот период, так что накопилось что-то. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Трансляция матча "Спартак" - "Ливерпуль"