Алан Дзагоев: "Изначально болел за "Реал", но Рамос начал раздражать"

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев поделился впечатлениями от финала Лиги чемпионов-2017/18. В решающем матче турнира "Реал" победил "Ливерпуль" 3:1. По словам хавбека, он поменял клубные пристрастия прямо по ходу игры.

- Можно "Реал" только поздравить с третьей победой в Лиге чемпионов. Матч не произвел грандиозного впечатления. Поле не очень хорошего качества, видно было с первых минут. Это смазало впечатление.

- Матч не произвел впечатления. А гол Бэйла?

- Это да. Конечно, это... "ёлки-палки!". Гол отличный.

- За кого болели?

- Изначально за "Реал", но Рамос начал раздражать и потом болел за "Ливерпуль".