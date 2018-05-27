18:40 | Футбол — Лига чемпионов

Алан Дзагоев: "Изначально болел за "Реал", но Рамос начал раздражать"


Полузащитник сборной России Алан Дзагоев поделился впечатлениями от финала Лиги чемпионов-2017/18. В решающем матче турнира "Реал" победил "Ливерпуль" 3:1. По словам хавбека, он поменял клубные пристрастия прямо по ходу игры.

- Можно "Реал" только поздравить с третьей победой в Лиге чемпионов. Матч не произвел грандиозного впечатления. Поле не очень хорошего качества, видно было с первых минут. Это смазало впечатление.

- Матч не произвел впечатления. А гол Бэйла? 

- Это да. Конечно, это... "ёлки-палки!". Гол отличный.

- За кого болели?

- Изначально за "Реал", но Рамос начал раздражать и потом болел за "Ливерпуль".

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Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=uusZE6BLGS8&feature=youtu.be

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Финал "Реал" - "Ливерпуль"
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