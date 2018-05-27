Алан Дзагоев: "Изначально болел за "Реал", но Рамос начал раздражать"

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев поделился впечатлениями от финала Лиги чемпионов-2017/18. В решающем матче турнира "Реал" победил "Ливерпуль" 3:1. По словам хавбека, он поменял клубные пристрастия прямо по ходу игры.
- Можно "Реал" только поздравить с третьей победой в Лиге чемпионов. Матч не произвел грандиозного впечатления. Поле не очень хорошего качества, видно было с первых минут. Это смазало впечатление.
- Матч не произвел впечатления. А гол Бэйла?
- Это да. Конечно, это... "ёлки-палки!". Гол отличный.
- За кого болели?
- Изначально за "Реал", но Рамос начал раздражать и потом болел за "Ливерпуль".
Опрос
Дополнительная информация
https://www.youtube.com/watch?v=uusZE6BLGS8&feature=youtu.be