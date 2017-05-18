Жиганшин принял решение завершить карьеру

Чемпион России 2015 года в танцах на льду в паре с Еленой Ильиных, а также чемпион мира среди юниоров 2012 года в паре с Викторией Синициной Руслан Жиганшин принял решение завершить спортивную карьеру, информирует "Р-Спорт".

Жиганшин выступал в дуэте с Синициной до конца сезона-2013/14. После этого его партнерша приняла решение продолжить карьеру в дуэте с чемпионом Олимпиады-2014 в командном турнире Никитой Кацалаповым. Жиганшин встал в пару с Ильиных, ранее выступавшей с Кацалаповым.

В минувшем сезоне Ильиных и Жиганшин заняли четвертое место на чемпионате России и не отобрались в сборную для выступления на чемпионатах Европы и мира.