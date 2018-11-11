Загорски и Гурейро стали вторыми на этапе "Гран-при" в Японии

Российская пара Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро заняли четвертое место в произвольном танце, а Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин - седьмое.
В итоговом протоколе Загорски и Гурейро расположились на второй строчке, а Скопцова и Алешин - седьмое.
Хиросима (Япония)
"Гран-при"
NHK Trophy
Танцы
Произвольный танец
1. Кэйтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) – 113,92
2. Лайла Фер/Льюис Гибсон (Великобритания) – 113,29
3. Рэйчел Парсонс/Майкл Парсонс (США) – 109,57
4. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) – 107,56
5. Каролин Сусисс/Шейн Файрус (Канада) – 103,83
6. Ван Шиюэ/Лю Синьюй (Китай) – 101,69
7. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (Россия) – 95,43
Итог
1. Кэйтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) – 184,63
2. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) – 183,05
3. Рэйчел Парсонс/Майкл Парсонс (США) – 178,64
4. Лайла Фер/Льюис Гибсон (Великобритания) – 177,20
5. Каролин Сусисс/Шейн Файрус (Канада) – 169,84
6. Ван Шиюэ/Лю Синьюй (Китай) – 167,96
7. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (Россия) – 159,96
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/figureskating/grand-prix/2018-2019/events/2220_19_2/