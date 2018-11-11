Загорски и Гурейро стали вторыми на этапе "Гран-при" в Японии

Российская пара Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро заняли четвертое место в произвольном танце, а Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин - седьмое.

В итоговом протоколе Загорски и Гурейро расположились на второй строчке, а Скопцова и Алешин - седьмое.

Хиросима (Япония)

"Гран-при"

NHK Trophy

Танцы

Произвольный танец

1. Кэйтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) – 113,92

2. Лайла Фер/Льюис Гибсон (Великобритания) – 113,29

3. Рэйчел Парсонс/Майкл Парсонс (США) – 109,57

4. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) – 107,56

5. Каролин Сусисс/Шейн Файрус (Канада) – 103,83

6. Ван Шиюэ/Лю Синьюй (Китай) – 101,69

7. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (Россия) – 95,43

Итог

1. Кэйтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) – 184,63

2. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) – 183,05

3. Рэйчел Парсонс/Майкл Парсонс (США) – 178,64

4. Лайла Фер/Льюис Гибсон (Великобритания) – 177,20

5. Каролин Сусисс/Шейн Файрус (Канада) – 169,84

6. Ван Шиюэ/Лю Синьюй (Китай) – 167,96

7. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (Россия) – 159,96