Загитова выступила лучше Медведевой, но хуже Туктамышевой

Этап "Гран-при" в Финляндии – второй большой старт для Алины Загитовой в сезоне-2018/19.

В Хельсинки олимпийская чемпионка Пхенчхана уверенно выиграла короткую программу, показав при этом очень слабый для себя результат – 68,90 балла. 16-летняя россиянка проиграла своему результату на недавнем турнире в Германии более 11 баллов. 10 из них пришлись на оценки за технику – ключевым оказался сорванный каскад "тройной лутц-тройной ритбергер".

Результаты Алины Загитовой в коротких программах в сезоне-2018/19

Алина Загитова Алина Загитова Nebelhorn Trophy Helsinki Grand Prix Оценки за технику 43,53 33,13 Оценки за компоненты 36,40 35,77 Владение коньком 9,05 8,89 Связки 8,85 8,93 Артистизм 9,30 8,86 Построение программы 9,10 9,04 Передача музыки и образа 9,20 9,00 Итого 79,93 68,90

Техника и компоненты у Загитовой были оценены выше, чем у Евгении Медведевой неделю назад в Канаде. В общей сложности Алина выиграла в заочном споре у главной соперницы более восьми баллов, однако уступила еще одной россиянке Елизавете Туктамышевой, победившей на предыдущем этапе. (Кирилл Бурдаков)

Результаты лидеров сборной России в коротких программах в рамках Гран-при-2018/19

Алина Загитова Елизавета Туктамышева Евгения Медведева Helsinki Grand Prix Scate Canada Scate Canada Оценки за технику 33,13 42,39 26,50 Оценки за компоненты 35,77 31,83 34,33 Владение коньком 8,89 8,07 8,68 Связки 8,93 7,46 8,43 Артистизм 8,86 8,14 8,50 Построение программы 9,04 8,00 8,68 Передача музыки и образа 9,00 8,11 8,64 Итого 68,90 74,22 60,83

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