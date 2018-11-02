Загитова выступила лучше Медведевой, но хуже Туктамышевой

Этап "Гран-при" в Финляндии – второй большой старт для Алины Загитовой в сезоне-2018/19.
В Хельсинки олимпийская чемпионка Пхенчхана уверенно выиграла короткую программу, показав при этом очень слабый для себя результат – 68,90 балла. 16-летняя россиянка проиграла своему результату на недавнем турнире в Германии более 11 баллов. 10 из них пришлись на оценки за технику – ключевым оказался сорванный каскад "тройной лутц-тройной ритбергер".
Результаты Алины Загитовой в коротких программах в сезоне-2018/19
|
|
Алина Загитова
|
Алина Загитова
|
|
Nebelhorn Trophy
|
Helsinki Grand Prix
|
Оценки за технику
|
43,53
|
33,13
|
Оценки за компоненты
|
36,40
|
35,77
|
Владение коньком
|
9,05
|
8,89
|
Связки
|
8,85
|
8,93
|
Артистизм
|
9,30
|
8,86
|
Построение программы
|
9,10
|
9,04
|
Передача музыки и образа
|
9,20
|
9,00
|
Итого
|
79,93
|
68,90
Техника и компоненты у Загитовой были оценены выше, чем у Евгении Медведевой неделю назад в Канаде. В общей сложности Алина выиграла в заочном споре у главной соперницы более восьми баллов, однако уступила еще одной россиянке Елизавете Туктамышевой, победившей на предыдущем этапе. (Кирилл Бурдаков)
Результаты лидеров сборной России в коротких программах в рамках Гран-при-2018/19
|
|
Алина Загитова
|
Елизавета Туктамышева
|
Евгения Медведева
|
|
Helsinki Grand Prix
|
Scate Canada
|
Scate Canada
|
Оценки за технику
|
33,13
|
42,39
|
26,50
|
Оценки за компоненты
|
35,77
|
31,83
|
34,33
|
Владение коньком
|
8,89
|
8,07
|
8,68
|
Связки
|
8,93
|
7,46
|
8,43
|
Артистизм
|
8,86
|
8,14
|
8,50
|
Построение программы
|
9,04
|
8,00
|
8,68
|
Передача музыки и образа
|
9,00
|
8,11
|
8,64
|
Итого
|
68,90
|
74,22
|
60,83