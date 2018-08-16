Загитова снялась в рекламе японской игры для смартфонов

Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова снялась в рекламе японской игры Magia Record. Спортсменка стала одной из героинь игры для смартфонов.

- Это что-то необычное для меня, первый раз делаю что-то такое, - заявила Загитова после съемок. - Я очень благодарна японским костюмерам, которые придумали этот замечательный костюм. Он очень прикольно смотрится, мне подходит. Рада, что меня пригласили сюда, мне очень понравилось. Это какой-то новый опыт для меня, первый раз участвую в таких съемках.