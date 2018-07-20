Задержан второй подозреваемый в убийстве Дениса Тена

Задержан Арман Кудайбергенов, второй подозреваемый в убийстве Дениса Тена, сообщает Tengrinews.kz. Ранее он был заочно арестован судом на 2 месяца.

Еще один участник преступления Нуралы Киясов был задержан ранее. Он уже дал признательные показания.

По данным полиции, Тен получил ножевое ранение в четверг в потасовке с двумя мужчинами, которые пытались украсть зеркала на его автомобиле. Спустя несколько часов он скончался в больнице.

