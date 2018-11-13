Все билеты на этап "Гран-при" в Москве проданы

Все билеты на московский этап "Гран-при" по фигурному катанию, который пройдет в ближайший уик-энд в Москве, проданы. Об этом сообщил генеральный директор ДС "Мегаспорт", где пройдут соревнования, Михаил Москалев.

– Все билеты на соревновательные дни – 16 и 17 ноября – проданы, – сказал Москалев. – Есть еще билеты на показательные выступления, в ложи, и на тренировочный день 15 ноября. (Дмитрий Гирин)

Сегодня стал известен состав сборной России по фигурному катанию на московский этап "Гран-при".