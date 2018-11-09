Воронов - второй после короткой программы "Гран При" в Японии, Алиев - третий

Россиянин Сергей Воронов стал вторым после короткой программы на этапе "Гран При" в Хиросиме (Япония). Он показал результат 91.37, уступив лидеру чуть больше балла.

Лидирует после короткой программы японец Сома Уно с результатом 92,49 баллов. Замыкает тройку еще один россиянин Дмитрий Алиев - 81,16.

Фигурное катание

Хиросима (Япония)

"Гран-при"

NHK Trophy

Мужчины

Короткая программа

1. Сома Уно (Япония) - 92,49

2. Сергей Воронов (Россия) - 91,37

3. Дмитрий Алиев (Россия) - 81,16

4. Маттео Риццо (Италия) - 77,00

5. Винсент Чжоу (США) - 75,90

6. Сота Ямамото (Япония) - 74,98