Воронов - второй после короткой программы "Гран При" в Японии, Алиев - третий

Россиянин Сергей Воронов стал вторым после короткой программы на этапе "Гран При" в Хиросиме (Япония). Он показал результат 91.37, уступив лидеру чуть больше балла.
Лидирует после короткой программы японец Сома Уно с результатом 92,49 баллов. Замыкает тройку еще один россиянин Дмитрий Алиев - 81,16.
Фигурное катание
Хиросима (Япония)
"Гран-при"
NHK Trophy
Мужчины
Короткая программа
1. Сома Уно (Япония) - 92,49
2. Сергей Воронов (Россия) - 91,37
3. Дмитрий Алиев (Россия) - 81,16
4. Маттео Риццо (Италия) - 77,00
5. Винсент Чжоу (США) - 75,90
6. Сота Ямамото (Япония) - 74,98
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