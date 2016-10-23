Владимир Морозов: "Постараемся забыть Skate America"

Россиянин Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, отметил, что причиной их неудачного выступления в произвольной программе на Skate America стало его плохое самочувствие. Перед короткой программой дуэт занимал первое место, во время произвольной им не удалось выполнить сложный элемент, после чего последовали помарки еще в ряде элементов.

- Сегодня после тренировки почувствовал себя неважно, - цитирует официальный сайт ФФККР Морозова. - Померял температуру - 37,2, небольшая, но я вышел на лед как в тумане. Постарались собраться, но, начиная с подкрутки, которая не получилась, потеряли затем и связующие шаги, а пока подстраивались, последовали другие ошибки. Каким-то сумбурным вышло начало программы. Но после второго прыжка и поддержки успокоились и продолжили кататься уже нормально.

- Не было мыслей сняться с соревнований из-за плохого самочувствия?

- Нет. Мы лидировали после короткой программы. Да и состояние у меня было не настолько критичным, чтобы сниматься. Пошли до конца.

- Обидно, что произвольная не получилась так, как хотели прокатать. Может быть, помешало излишнее давление, ответственность?

- Давления не ощущалось. И соперники здесь были такие, что их вполне можно было побеждать. Мы сами отдали лидирующую позицию. Теперь постараемся забыть этот этап и начнем все с чистого листа. Физическая форма у нас есть, программы накатаны. Просто сегодня не пошло. Но будем считать это лишь эпизодом.