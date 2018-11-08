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Умерла мама Этери Тутберидзе

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Умерла мама известного российского тренера Этери Тутберидзе. Об этом сообщила ее 15-летняя дочь Диана Дэвис, которая не так давно дебютировала на "Гран-при" в чешской Остраве.

"Сегодня ушла моя любимая и единственная бабушка, - написала Дэвис. - 9 месяцев и 9 дней борьбы за каждый день ее жизни и надежды, что мы справимся. Бабулечка, я тебя очень люблю, ты так много мне дала. Навсегда в моем сердце", - написала Дэвис.

Кроме того, соболезнования в связи с утратой выразила бывшая ученица Тутберидзе Евгения Медведева.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Буду всегда помнить....🙏🏼🙏🏼🙏🏼

Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) 8 Ноя 2018 в 9:03 PST

 

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