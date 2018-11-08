Умерла мама Этери Тутберидзе

Умерла мама известного российского тренера Этери Тутберидзе. Об этом сообщила ее 15-летняя дочь Диана Дэвис, которая не так давно дебютировала на "Гран-при" в чешской Остраве.

"Сегодня ушла моя любимая и единственная бабушка, - написала Дэвис. - 9 месяцев и 9 дней борьбы за каждый день ее жизни и надежды, что мы справимся. Бабулечка, я тебя очень люблю, ты так много мне дала. Навсегда в моем сердце", - написала Дэвис.

Кроме того, соболезнования в связи с утратой выразила бывшая ученица Тутберидзе Евгения Медведева.