Татьяна Тарасова: "Предполагаю, что причина травмы Липницкой – обезвоживание"

Российский тренер Татьяна Тарасова отметила, что причиной травмы Юлии Липницкой на московском этапе "Гран-при" могло стать обезвоживание организма. В субботу фигуристка прервала свое выступление в произвольной программе.

- Юля стала настоящей красавицей, изменилась и сильно похудела, поэтому предполагаю, что причина произошедшего - обезвоживание, и, как следствие, недостаток калия и магния в организме, - приводит ТАСС слова Тарасовой. - Но я пока не говорила с тренером, поэтому повторюсь - я предполагаю.

Мне показалось, что ногу у Юли начало сводить еще на разминке. Необходимо знать, что с такими вещами делать, и почему такое происходит. Надо знать, что у тебя есть время, чтобы перешнуровать ботинок - в нем судорога не проходит, а мне кажется, что это была именно она. Все-таки следовало воспользоваться паузой.