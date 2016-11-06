10:12 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Татьяна Тарасова: "Предполагаю, что причина травмы Липницкой – обезвоживание"

0
0
0

Российский тренер Татьяна Тарасова отметила, что причиной травмы Юлии Липницкой на московском этапе "Гран-при" могло стать обезвоживание организма. В субботу фигуристка прервала свое выступление в произвольной программе.

 - Юля стала настоящей красавицей, изменилась и сильно похудела, поэтому предполагаю, что причина произошедшего - обезвоживание, и, как следствие, недостаток калия и магния в организме, - приводит ТАСС слова Тарасовой. - Но я пока не говорила с тренером, поэтому повторюсь - я предполагаю.

Мне показалось, что ногу у Юли начало сводить еще на разминке. Необходимо знать, что с такими вещами делать, и почему такое происходит. Надо знать, что у тебя есть время, чтобы перешнуровать ботинок - в нем судорога не проходит, а мне кажется, что это была именно она. Все-таки следовало воспользоваться паузой.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3761368

0
0
0


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ