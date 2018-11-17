Тарасова и Морозов выиграли этап "Гран-при" в Москве

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов одержали победу на этапе Гран-при в Москве. Они набрали 141,78 балла в произвольной программе и 78,47 - в короткой. Общая сумма составила 220,25 балла.

Второе место заняли представители Италии Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе (203,83 балла). Третьими стали россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (190,01 балла).

Российкие фигуристы Алиса Ефимова и Александр Коровин заняли пятое место (181,62 балла).

Фигурное катание

Москва (Россия)

"Гран-при"

Кубок Ростелекома

Пары

Произвольная программа

1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) - 141,78

2. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) - 131,51

3. Мириам Циглер/Северин Кифер (Австрия) - 123,26

4. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) - 120,63

5. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) - 116,16

6. Эшли Кейн/Тимоти Ледук (США) - 111,50

Итог

1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) - 220,25

2. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) - 203,83

3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) - 190,01

4. Мириам Циглер/Северин Кифер (Австрия) - 187,01

5. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) - 181,62

6. Эшли Кейн/Тимоти Ледук (США) - 170,29

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