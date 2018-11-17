Тарасова и Морозов выиграли этап "Гран-при" в Москве

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов одержали победу на этапе Гран-при в Москве. Они набрали 141,78 балла в произвольной программе и 78,47 - в короткой. Общая сумма составила 220,25 балла.
Второе место заняли представители Италии Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе (203,83 балла). Третьими стали россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (190,01 балла).
Российкие фигуристы Алиса Ефимова и Александр Коровин заняли пятое место (181,62 балла).
Фигурное катание
Москва (Россия)
"Гран-при"
Кубок Ростелекома
Пары
Произвольная программа
1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) - 141,78
2. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) - 131,51
3. Мириам Циглер/Северин Кифер (Австрия) - 123,26
4. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) - 120,63
5. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) - 116,16
6. Эшли Кейн/Тимоти Ледук (США) - 111,50
Итог
1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) - 220,25
2. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) - 203,83
3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) - 190,01
4. Мириам Циглер/Северин Кифер (Австрия) - 187,01
5. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) - 181,62
6. Эшли Кейн/Тимоти Ледук (США) - 170,29