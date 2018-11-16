Степанова и Букин: "Пришлось поменять программу из-за придирок судей"

Россияне Александра Степанова и Иван Букин, выигравшие короткий танец на этапе "Гран-при" в Москве, остались не до конца довольны выступлением и признались, что внесли в программу изменения из-за требований судей. Российский дуэт набрал 74,49 балла, опередив ближайших конкурентов - Кристиану Каррейра и Энтони Пономаренко из США - на 5,5 балла.

- Не все получилось, но это пройденный этап, завтра постараемся сделать все по максимуму, - сказал Букин. - Проиграли сами себе. Изменения в программе? Пришлось кое-что поменять из-за придирок судей.

- Потеряли несколько баллов из-за ошибки в обязательном танце, добавила Степанова.

- Саша, вы совсем расстроены.

- Да, потому что ошибку допустила я.

- На самом деле такого у нас нет, в паре если ошибка, то допускают ее вдвоем, - сказал Букин. - Будем работать над катанием.

- Как вам публика?

- Поддержка безумная, с самого начала ее почувствовали, - ответил Букин. - Просто супер, в конце хотелось просто взять микрофон и сказать "Спасибо!" У меня восторг. (Дмитрий Лунев)

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