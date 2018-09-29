Сотникова сравнила себя с Дзюбой и дала ему совет

Олимпийская чемпионка Сочи, российская фигуристка Аделина Сотникова заявила, что является таким же открытым человеком, как и нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба.

- Артем старше меня, к тому же он мужчина, - сказала Сотникова в интервью RT. - У нас изначально разные психика и восприятие успеха. Но в чем-то мы, возможно, схожи. Наблюдаю за ним в социальных сетях. Он, как и я, открытый человек, отдающий себя людям. Но у него есть семья и дети, где он может восполнить потерянные силы и зарядиться энергией. Даже не знаю, что могу ему пожелать. Наверное, просто продолжать в том же духе.

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