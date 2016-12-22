Сергей Воронов: "На этапах "Гран-при" полегче, чем на чемпионате России"

Фигурист Сергей Воронов заявил, что боролся с самим собой в короткой программе на чемпионате России в Челябинске. 29-летний россиянин получил от судей за короткую программу 85,89 балла.

– Прокатом я удовлетворен, даже доволен, потому что все было в борьбе с самим собой, – приводит "Р-Спорт" слова Воронова. – Когда я сделал, честно говоря, каскад "четыре-три", "дожал" его, перед акселем неприятный момент прошлогодний всплыл. Всю программу была борьба с самим собой – дожимать, дожимать, не важно – кривой прыжок или нет! Нужно бороться за каждый элемент, и не важно, исполнен он хорошо или плохо, удобно или неудобно, но надо было бороться.

На этапах "Гран-при" было немножко полегче. Здесь был немного нерв. В конце концов, тринадцатый раз на чемпионате России. Не нервничают у нас либо дураки, либо те, кто не совсем в себе. Не нервничать – это плохо. Нерв есть, но сегодня он мне не помешал.