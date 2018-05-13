"Орсер сейчас - лучший тренер". Татьяна Тарасова - об уходе Медведевой от Тутберидзе

Знаменитый российский тренер Татьяна Тарасова назвала канадца Брайана Орсера лучшим специалистом в фигурном катании на данный момент. В начале мая стало известно, что к Орсеру уходит Евгения Медведева, ранее занимавшаяся у Этери Тутберидзе.

- Он потрясающий человек, он лучший тренер сейчас, у него тренируются фантастические люди, которые опережают время на много лет, - сказала Тарасова в эфире Первого канала. - Если Женя будет здорова, она будет счастлива там.

"Система Тутберидзе - это рабский труд?" //

Что ждет Медведеву в Канаде? //

Правда Жени. Тот редкий случай, когда симпатизируешь спортсмену //

Тутберидзе и Медведева. Теперь порознь //

Медведева и пустота. Почему ее отъезд в Канаду - это круто