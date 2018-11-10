Нина Мозер: "У Забияко и Энберта в произвольной программе в Японии получилось все"

Тренер российских фигуристов Натальи Забияко и Александра Энберта Нина Мозер осталась довольна произвольной программой своих подопечных на этапе "Гран-при" в Хиросиме.

По сумме короткой и произвольной программ Забияко и Энберт, выступающие в парном катании, набрали 214,14 балла и одержали победу. Данные результаты позволили Забияко и Энберту пробиться в финал "Гран-при" впервые с сезона-2016/17.

- Сегодня всем очень довольны, все получилось, практически все уровни максимальные, - цитирует ТАСС Мозер. - Ребята чувствуют себя очень хорошо, потому что, наверное, на положительных эмоциях, выиграли первый этап. И здесь все было очень тепло, уютно, хорошо. Сейчас нужно немножко отдохнуть, сделать обследование и готовиться к финалу Гран-при.