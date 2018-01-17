18:36 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Михаил Коляда - о короткой программе: "Не понимаю, что со мной случилось"

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Двукратный чемпион России Михаил Коляда, набравший 83,41 балла и ставший четвертым по итогам короткой программы среди мужчин-одиночников на чемпионате Европы в Москве, отметил, что чувствовалась поддержка трибун. Также спортсмен не нашел объяснений своему неудачному выступлению.

– Что случилось?

– Не знаю…(пожимает плечами)

Но все же если попытаться поэтапно оценить прокат…

– Хорошо, что лутц пошел, скрутил с "бабочкой", здорово. Плохо, очень плохо. Дорожки, вращения, аксель – нормально.

– Когда выезжаете такой непростой для вас четверной лутц, какие мысли?

– Никаких. Считаю, что не перегорел из-за домашних стен. Наоборот, чувствовалась поддержка трибун. Конечно я расстроен. В подготовке к произвольной программе менять ничего не стану и обещаю побороться в пятницу.

Напомним, что лидером после короткой программы является испанец Хавьер Фернандес, набравший 103,82 балла, а произвольные программы у мужчин стартуют в пятницу, 19 января. (Екатерина БЕСПАЛОВА)​

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КОММЕНТАРИИ (3)
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rusfed 2.0

Да кому этот ЧЕ нужен

18:57

Serenky25

Диоптр отвалился....

18:42

Bibigon2000

синдром ковтуна подхватил?

18:41