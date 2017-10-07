Медведева выиграла произвольную программу на Japan Open

Россиянка Евгения Медведева победила в произвольной программе на турнире Japan Open. Она набрала 152,08 балла. Второе место заняла японка Мая Михара (147,83). Третьей стала еще одна россиянка Амина Загитова (145,28). Турнир проходит в Сайтаме в формате командных соревнований.

Медведева и Загитова представляют команду Европы. Также туда входят испанец Хавьер Фернандес и израильтянин Алексей Быченко. Все спортсмены показывают только произвольные программы. Команда-победитель получит 80 тысяч долларов. Второе и третье места получат 60 и 40 тысяч соотвественно.