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09:32 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Медведева выиграла произвольную программу на Japan Open

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Россиянка Евгения Медведева победила в произвольной программе на турнире Japan Open. Она набрала 152,08 балла. Второе место заняла японка Мая Михара (147,83). Третьей стала еще одна россиянка Амина Загитова (145,28). Турнир проходит в Сайтаме в формате командных соревнований.

Медведева и Загитова представляют команду Европы. Также туда входят испанец Хавьер Фернандес и израильтянин Алексей Быченко. Все спортсмены показывают только произвольные программы. Команда-победитель получит 80 тысяч долларов. Второе и третье места получат 60 и 40 тысяч соотвественно.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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snickischin2018

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