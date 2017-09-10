Мария Сотскова: "Почувствовала предолимпийское волнение на открытых прокатах в Сочи"

Российская фигуристка Мария Сотскова отметила, что на первом неофициальном старте сезона российских фигуристов, открытом контрольном прокате сборной в Сочи, уже чувствуется предолимпийское волнение перед Олимпиадой в Пхенчхане 2018 года. Она подчеркнула, что шанс попасть через полгода на Игры у нее есть.

- Валидольность олимпийского сезона чувствуется уже сейчас, в Сочи, но я стараюсь сохранять спокойствие, - цитирует ТАСС Сотскову. - Каким бы ни был сезон, нужно качественно делать свою работу, не отвлекаясь на статусы и ранги соревнований, иначе можно просто сойти с ума. Поэтому нужно спокойно выходить на старты - как и в прошлом, как и в позапрошлом году.

Я понимаю, что шанс попасть на Игры у меня есть, впрочем как и у всех других спортсменок. Нужно просто усердно работать и не позволять себе ошибок. Стабильность - признак мастерства, и я думаю, что именно на стабильность катания и будут делать ставку в отборе на Игры.