Мария Бутырская: "Если повысить возраст фигуристов, у зрителей пропадет интерес"

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская прокомментировала идею федерации конькобежного спорта Голландии повысить минимальный возраст фигурного катания с 15 до 17 лет. Она отметила, что если убрать девчонок – фигурное катание может загнуться.

- Федерация конькобежного спорта Голландии предлагает повысить минимальный возраст фигурного катания с 15 до 17 лет. Как относитесь к такой идее?

- Сложно сказать, потому что я сама пример того, что можно и в 26 лет выигрывать золото на чемпионате мира. Есть уже какие-то установленные правила, значит надо быть лучше пятнадцатилетних. Надо уметь и прыгать, и кататься, и быть женственной. Мне кажется, тогда пропадет интерес, потому что не будет этих зажегалочек, которые двигают фигурное катание. Они дают возможность другим людям быть лучше.



Старшие смотрят и ориентируются на них, пытаются сделать больше, чем могут. Но у каждого спортсмена своя судьба. Можно побеждать в пятнадцать лет, а можно быть Каролиной Костнер, которая в тридцать выходит на старт. Понятно, что звание олимпийского чемпиона – это навсегда, но в спорте запоминают тех, кто дольше продержался и все время был на высоте. Да, ты стал олимпийским чемпионом, а потом выйди через четыре года, и еще раз стань. Это будет круто. К этому надо стремиться.

- Вам нравится более зрелое и осмысленное катание или сложные прыжковые программы?

- Мне нравится сочетание осознанного катания со сложными элементами.

- В пятнадцать лет сложно показывать и то, и другое.

- Понятно, что в этом возрасте человек немного не дозрел до женственного катания. Но мне все равно на Олимпиаде приятно было смотреть на Алину Загитову. Все было четко, точно, взгляд осознанный. Понятно, что если она продолжит выступать, то через несколько лет это будет гораздо интересней. Самое главное в этот момент не растерять техническую часть, которой она обладает. А ее можно не растерять, а сделать еще лучше. Я знаю по себе.



С каждым годом приходится больше работать, через тренировки, уже осознанно, продуманно, каждая попытка идет не на автомате, а через голову. Этого можно добиться. Поэтому я за то, чтобы девчонок оставить, а старшие чтобы росли. Потому что если девчонок убрать – фигурное катание вообще может загнуться. Будет совсем не интересно. Это же все-таки спорт. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)