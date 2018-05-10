Мама Медведевой: "Женя не сможет отправиться в Канаду раньше середины июня"

Мать двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой Жанна Девятова сообщила, что отъезд фигуристки в Канаду не может состояться раньше середины июня, поскольку у нее имеются определенные контрактные обязательства. Ранее стало известно, что россиянка прекращает сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе и уедет в Торонто под руководством канадца Брайана Орсера.

- У Жени запланированы несколько выступлений в Японии в период с 21 мая по 11 июня, - приводит "Р-Спорт" слова Девятовой. - В первые два уик-энда намечены выступления в рамках японского шоу Fantasy on Ice, после чего Женя должна приехать в Нагано и принять участие в специальном шоу олимпийцев. Соответственно, наш отъезд в Канаду может состояться только по окончании этих мероприятий.