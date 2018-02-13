Ксения Столбова: "О завершении карьеры разговоров не вели"

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях по фигурному катанию Ксения Столбова отметила, что они с партнером Федором Климовым не принимали решения о завершении карьеры. Ранее сообщалось, что они завершат карьеру после чемпионата мира 2018 года, который пройдет с 19 по 25 марта в Милане.

– С понедельника мы готовимся к чемпионату мира, никаких решений по поводу завершения карьеры мы не принимали, и на эту тему разговоры не велись, – цитирует "Р-Спорт" Столбову. – Но лучше об этом спросить Транькова, ему лучше знать о наших планах.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Сочи-2014 Максим Траньков заявлял об уверенности в причинах завершения карьеры Столбовой и Климова.