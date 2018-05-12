Ковтун принял решение продолжить карьеру

Российский фигурист Максим Ковтун заявил, что отказался от решения о завершении карьеры.

После неудачного выступления на чемпионате России фигурист заявил, что принял для себя решение закончить со спортом. Однако теперь он решил все же продолжить соревноваться.

- Да, я говорил об этом абсолютно открыто. Хотел отпустить ситуацию, не думать ни о чем. Участвовал в шоу Ильи Авербуха, проводил время с родными, занимался тем, чем хочу. На тот момент я мысленно для себя решил, что все – закончил со спортом. Набрал вес. В шоу прыгал только тройные, не более. У меня там все было здорово, - цитирует россиянина сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). - После чемпионата России у меня был такой период, когда все менялось буквально каждый день, переворачивалось с ног на голову. Когда в феврале я позвонил папе и сказал, что возвращаюсь, он воспринял это как шутку. Его уже реально трясло от моих телефонных звонков.