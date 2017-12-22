Коляда во второй раз подряд выиграл чемпионат России

22-летний фигурист из Санкт-Петербурга Михаил Коляда во второй раз подряд стал чемпионом России. Он шел вторым после короткой программы, но показал лучший результат в произвольной. Он выиграл турнир, набрав в сумме 281,16 балла. Серебряным призером стал Александр Самарин, бронзовым – Дмитрий Алиев. Участник финала "Гран-при" этого сезона Сергей Воронов остался четвертым.
Санкт-Петербург
Чемпионат России
Мужчины
Произвольная программа
1. Коляда – 179,54 балла
2. Алиев – 157,16
3. Воронов – 155,65
4. Самарин – 155,42
5. Дмитриев – 154,85
6. Шулепов – 151,14
Итоговое положение
1. Коляда – 281,16
2. Самарин – 258,53
3. Алиев – 249,11
4. Воронов – 245,88
5. Дмитриев – 238,51
6. Самойлов – 231,20