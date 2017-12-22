Коляда во второй раз подряд выиграл чемпионат России

22-летний фигурист из Санкт-Петербурга Михаил Коляда во второй раз подряд стал чемпионом России. Он шел вторым после короткой программы, но показал лучший результат в произвольной. Он выиграл турнир, набрав в сумме 281,16 балла. Серебряным призером стал Александр Самарин, бронзовым – Дмитрий Алиев. Участник финала "Гран-при" этого сезона Сергей Воронов остался четвертым.

Санкт-Петербург

Чемпионат России

Мужчины

Произвольная программа

1. Коляда – 179,54 балла

2. Алиев – 157,16

3. Воронов – 155,65

4. Самарин – 155,42

5. Дмитриев – 154,85

6. Шулепов – 151,14

Итоговое положение

1. Коляда – 281,16

2. Самарин – 258,53

3. Алиев – 249,11

4. Воронов – 245,88

5. Дмитриев – 238,51

6. Самойлов – 231,20