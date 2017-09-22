Кавагути и Смирнов завершили карьеру

Двукратные чемпионы Европы, призеры мирового первенства в парном катании Юко Кавагути – Александр Смирнов завершили карьеру, информирует официальный сайт ФФККР.

35-летняя Кавагути, которая в 2008 году получила российское гражданство, и 32-летний Смирнов вместе выиграли золотые медали чемпионатов Европы 2010 и 2015 годов, а также завоевали бронзу на мировых первенствах в 2009 и 2010 годах.

– Честно говоря, после стольких лет нашей ежедневной работы в тесном контакте с Юко и Сашей – прощаться с такой жизнью грустно, – заявила Тамара Москвина, тренер Кавагути и Смирнова. – Но когда я вспоминаю моменты создания этой пары из двух людей разной национальности, ментальности, мотивации, то понимаю, насколько это было ново и интересно! То, как принимала публика пару Юко Кавагути – Александр Смирнов – видеть восхищенные глаза зрителей, слышать аплодисменты, было настоящим счастьем! В создании творческого лица этого дуэта огромную роль сыграли и огромную помощь оказали хореографы Александр Матвеев, Наталья Бестемьянова, Игорь Бобрин, Петр Чернышев, тренер Игорь Борисович Москвин, который много помогал в нашей работе. Все эти удивительные люди, а также другие специалисты создали тот особый колорит пары, ее неповторимое лицо, которые и привлекали внимание мировой общественности к Юко Кавагути – Александру Смирнову.



С самого начала интерес нашей Федерации и Министерства спорта к этой паре был понятен, потому что это была первая пара из спортсменов разных стран. Юко Кавагути была первой фигуристкой, обратившейся с просьбой о получении российского гражданства и получившая российский паспорт, чтобы осуществить свою мечту – выступить на Олимпийских играх. Юко была искренне уверена и не скрывала, что российские тренеры – самые лучшие тренеры, а наши партнеры – самые мощные и самые заботливые партнеры в мире.



Юко приехала в Россию и тренировалась в нашей стране не для того, чтобы иметь внушительный контракт, как в других видах спорта. Ее не интересовала финансовая составляющая. Она хотела одного, чтобы исполнилась ее мечта – быть фигуристкой и выступить на Олимпийских играх.



Для специалистов и тренеров пара Юко Кавагути – Александр Смирнов стала примеров упорства в достижении своей мечты. Несмотря на обстоятельства, неудачи, проблемы, спортсмены продолжали тренироваться, развивать свой стиль, преодолевая сложности. Своими программами, новыми сложными элементами они привлекали внимание болельщиков, которые ценили творческий подход, оригинальность построения программ. Своей уникальностью эта пара отличалась от других фигуристов! Сказать, что им полностью удалось реализовать все планы, я не могу, но в плане творчества, новаторства, Юко и Саша, безусловно, достигли своей цели!



Я хочу поблагодарить Юко и Сашу и низко поклониться им за то удовольствие, которое мне доставили годы работы с ними!



Хочу добавить, что дань восхищения этой паре зрители смогут выразить во время чемпионата России, который в декабре пройдет в нашем родном Петербурге, где началась и проходила творческая спортивная жизнь этой замечательной пары.