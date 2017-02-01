Каролина Костнер: "Чемпионат мира точно не является для нас с Мишиным высшей и единственной целью"

Интервью обозревателю "СЭ" дала итальянская фигуристка Каролина Костнер. Она подчеркнула, что предстоящий чемпионат мира не является для нее целью номер один.

– И тем не менее: вы готовы усложнить свою программу к чемпионату мира, который в марте пройдет в Хельсинки, или это задача для следующего сезона? - вопрос Костнер.

– Скажу так: чемпионат мира точно не является для нас с Мишиным высшей и единственной целью. При том, что я всегда любила много тренироваться, кататься без остановки – так, как я делала это в 16 лет, уже не могу. Поэтому мы работаем очень продуманно, не упуская из виду ни одну мелочь. Конечно же мне хочется поскорее вернуть все прыжки. Но когда мы обсуждали с Мишиным выступление в Остраве я согласилась, что стремиться нужно прежде всего к тому, чтобы чисто исполнить обе программы. А не к тому, чтобы вывернуться наизнанку и любой ценой показать максимальную сложность. Не факт, что при таком подходе удалось бы избежать ошибок.

В то же самое время два месяца до чемпионата мира – это достаточно большой срок для того, чтобы сделать еще один шаг вперед. И разумеется я приложу все силы к тому, чтобы его сделать. (Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ)

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