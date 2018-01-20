Ирина Жук: "Степанова и Букин будут получать удовольствие на Олимпиаде"

Тренер Александры Степановой и Ивана Букина Ирина Жук похвалила подопечных за бронзу на чемпионате Европы-2017 и выразила надежду на успешное выступление на Олимпиаде-2018.

- Так как они первый раз попали на Олимпиаду, для них это будет большой праздник, в первую очередь, - цитирует ТАСС Жук. - Волноваться они, конечно, будут, как и все олимпийцы, но я думаю, что они счастливы, что отобрались на чемпионатах России и Европы. На Играх они будут получать удовольствие. Дай бог, чтобы хорошо катались, а мы будем рядом с ними.

Это для нас уже вторая бронза, первая была в 2015 году. Они заслужили эту медаль. Пока по уровням мы не очень понимаем оценки, надо спрашивать, почему поддержка третьего уровня, но это мы со специалистами увидимся и спросим.