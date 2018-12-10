Ирина Слуцкая: " Кихира задала новый стандарт"

Сильнейшая фигуристка мира начала нулевых, двукратный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая прокомментировала результаты финала "Гран-при". Она добавила, что Рика Кихира, которая выиграла турнир в женском одиночном катании, задала новый стандарт.

- Вы сказали, что Трусовой над второй оценкой нужно еще работать и работать. Виден дисбаланс в программе?

- Да. Ее прыжки – это зашкаливающая сложность, это энергетика. Но по второй оценке Саша просто сильно проваливается. Это не вина спортсменки – скорее, с возрастом связано. При нынешней системе судейства иногда лучше прыгнуть каскад из двух тройных прыжков, сделать его чисто и получить хорошую надбавку, чем упасть с четверного.

Кто-то идет ва-банк, а кто-то просто считает. Как мы видим, даже с двумя сделанными четверными прыжками Саша уступила Алене. Не факт, что она обыграла бы ее даже со сделанным вторым лутцем. Все-таки итоговая сумма за программу представляет собой совокупность двух оценок. А когда разрыв между этими оценками большой, бороться с конкурентами сложнее.

Женское фигурное катание технически растет, и растет с колоссальной скоростью. Та же Кихира в 16 лет прыгает тройной аксель. Думаю, в ближайшие несколько лет это будет борьба четверных прыжков. Но посмотрим, кто из нынешних фигуристок сохранит свою техническую базу на взрослом уровне. Хочется, чтобы все они и дальше показывали то, что умеют сейчас. Главное – без травм.

- За кем все-таки будущее: за фигуристками с ультра-си или теми, кто идеально катает без таких прыжков?

- Сложно сказать, поскольку результат одних заставляет других идти дальше. И надо принимать какое-то решение: оставаться на том же техническом уровне или пытаться учить что-то новое. Пока два четверных прыжка проиграли чистейшему исполнению классических элементов. Каскад лутц – риттбергер прыгали и в 2005-м, прыгают и сейчас.

Но Кихира, например, задала новый стандарт. И если даже с чистейшим исполнением своей программы ты все равно до нее не дотянешься, значит нет другого выхода, необходимо придумывать что-то новое. Или ты останешься позади.

С другой стороны, тройной аксель и прыжки в четыре оборота – отчасти дань моде. Как с одеждой: были брюки в три четверти, а станут модными до пола, и многие переоденутся. Сложно однозначно ответить, войдут ли прочно такие прыжки в женское катание или нет. В наше время Саша Коэн, Мики Андо пытались делать сальхов в четыре оборота, а потом все ушли на уровень каскадов три-три. Я уверена, что и Косторная не остановится на том, что делает сейчас, она обязательно пойдет дальше.

Полная версия интервью - скоро в "СЭ".