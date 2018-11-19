Илья Авербух: "Сильнее Загитовой сейчас фигуристки нет"

Хореограф Илья Авербух отметил, что олимпийская чемпионка Алина Загитова продемонстрировала на московском этапе серии "Гран-при" шикарную форму. По его словам, она доказала своими выступлениями, что объективно является сильнейшей фигуристкой в мире.

– Алина – молодец, молодец ее тренер Этери Тутберидзе. Они сделали очень большую работу, было видно, что Загитова в шикарной форме, – цитирует ТАСС Авербуха. – Если спортсменка не только на соревнованиях, но и во время показательных выступлений делает каскады из двух тройных прыжков, это ярко иллюстрирует, какие цели ставит тренер перед спортсменкой. Объективно, судя по результатам на протяжении пяти завершившихся этапов, сильнее Загитовой сейчас фигуристки нет.

Хочется поздравить грузинского фигуриста Мориса Квителашвили, ставшего вторым, это выдающийся для него результат, умница. И снова молодец Тутберидзе, которая привела к его к такому большому успеху. Но наше российское мужское катание, это провал.

Если Коляда даже на показательных выступлениях на "бабочках" (невыполненный прыжок в несколько оборотов) летал, то это уже какое-то безволие, – считает Авербух. – Удобно – прыгну, неудобно – не буду. У него нет такого, чтобы сделать прыжок из любого положения, что всем нам продемонстрировал японец Ханю в короткой программе.