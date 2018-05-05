Илья Авербух: "Никакую Армению Медведева представлять не будет, это бред"

Бывший фигурист, серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух прокомментировал новость о том, что Евгения Медведева, расставшись с тренером Этери Тутберидзе, может сменить спортивное гражданство, чтобы представлять Армению.

– Это абсолютный бред, никакую Армению Медведева представлять не будет. Абсолютная утка!

– А вообще ее уход от Тутберидзе – итог истории на Олимпиады? Многие считают, что тренер практически открыто сделала ставку на другую свою воспитанницу – Алину Загитову.

– Я бы так не сказал. Тутберидзе сделала все возможное и для Жени тоже. Но, конечно, так часто бывает, что если спортсмен не добивается на Олимпиаде максимального результата, то винит в этом тренера. Хотя это не всегда правомерно.

– И в данном случае тоже?

– Считаю, что работа с обеих сторон была проделана колоссальная. И никто здесь ни в чем не виноват. Ни Женя, ни Этери. Они шли вместе, но сейчас их пути расходятся. Мы должны просто сказать спасибо им обеим и поддержать их, потому для них сейчас сложный драматический момент. (Филипп ПАПЕНКОВ)