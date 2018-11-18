Ханю на костылях вышел на церемонию награждения на московском этапе "Гран-при"

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю поднялся на пьедестал московского этапа "Гран-при" на костылях. Японец стал победителем этапа, хотя выступал с травмой голеностопа, которую получил между короткой и произвольной программами на тренировке.

Он признался, что раздумывал над тем, чтобы сняться перед произвольной программой, но решил выступить в том числе из уважения к зрителям.